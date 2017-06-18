Необходимо доработать сайт. 1. В шаблоне карточки товаров в Н2 "Отзывы" и "Есть вопросы?" Их нужно заменить стилями. 2. Настроить пагинацию (описание категории должно быть только на первой странице, к мета описанию необходимо добавить " - страница ...
Вордпресс. Настроить формулу в плагине калькулятора WPCC
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Приветствую, друзья.
Кто имеет опыт работы с плагином калькулятора WPCC.
Нужно настроить формулу ипотечного кредитования. Формула не сложная, но там нужно возводить в степень и чет не получается так как нужно). Калькулятор в экселе я дам, там есть и сама формула (ориентировочно - A11*((A13/12)/(1-(1+(A13/12))^(-(A9-2)))) ).
Оплачу рублями вебмани или на карту Привата(Украина)
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