Вордпресс. Настроить формулу в плагине калькулятора WPCC

Приветствую, друзья.

Кто имеет опыт работы с плагином калькулятора WPCC.

Нужно настроить формулу ипотечного кредитования. Формула не сложная, но там нужно возводить в степень и чет не получается так как нужно). Калькулятор в экселе я дам, там есть и сама формула (ориентировочно - A11*((A13/12)/(1-(1+(A13/12))^(-(A9-2)))) ).

Оплачу рублями вебмани или на карту Привата(Украина)