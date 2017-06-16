Установить и настроить шаблон для OcStore

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка205 просмотров
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Здравствуйте есть сайт http://keramix-crimea.ru/  шаблон не стандартный! Необходимо сделать меню как на http://magbo.ru/ (при нажатии на категории товаров выпадает меню) или сделать чтобы при наведении на меню сантехника например выпадало меню с разделами.  

Движок сайта Ocstore 1.5.4.1 доступ в админку есть, доступ по фтп тоже есть, но необходимо добавлять ip в разрешенные у хостера 

Установлены модули super mega menu opencart 2.4.1  варезный 

Могу купить лицензию и модуль MegaMenu Pro (пока думаю как лучше) посоветуйте.... 

Интересует сроки и сумма, нужен спец который сделает, в дальнейшем есть еше работка.

Спасибо жду предложений! 

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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