Установить и настроить шаблон для OcStore

Здравствуйте есть сайт http://keramix-crimea.ru/ шаблон не стандартный! Необходимо сделать меню как на http://magbo.ru/ (при нажатии на категории товаров выпадает меню) или сделать чтобы при наведении на меню сантехника например выпадало меню с разделами.

Движок сайта Ocstore 1.5.4.1 доступ в админку есть, доступ по фтп тоже есть, но необходимо добавлять ip в разрешенные у хостера

Установлены модули super mega menu opencart 2.4.1 варезный

Могу купить лицензию и модуль MegaMenu Pro (пока думаю как лучше) посоветуйте....

Интересует сроки и сумма, нужен спец который сделает, в дальнейшем есть еше работка.

Спасибо жду предложений!