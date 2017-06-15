Есть верстка информационного сайта (около 14 страниц). Нужно посадить и все настроить. Подробное ТЗ и верстка высылается заинтересованным фрилансерам. Обязателен опыт работы с ModX, оставьте ссылки на выполненные проекты.
Перенос сайта с Престашоп 1.6.1.7 на Опенкарт 2.3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести полностью сайт с престы на опенкарт. 2916 товаров, 30 категорий, 52 характеристики, 22 атрибута, 4705 тегов, 105 клиентов и их данные, дополнительные картинки к товарам, сохранить вес старых ссылок, прописать редиректы на новые
Оплата желательно по факту выполнения работ, т.к. с предоплатой был уже здесь обманут 2 раза... :( поэтому только по факту!
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