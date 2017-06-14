Битрикс - слияние правок на тестовом и боевом сайте

Есть 2 сайта.

на тестовом внесены правки в одну из категорий товара. по новому выводятся карточки товара (некоторые вынесены в категории) переработана структура по сути в этом разделе

требуется перенести правки на боевой сайт.

Нужен специалист, который мы может взяться за работу сегодня и к утру сдать задачу.

CMS Битрикс

в откликах прошу указать опыт работы с битрикс и часовую ставку