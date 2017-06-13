Исправить ошибки W3.org и поправить PageSpeed Insights

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок171 просмотр
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Приветствую!

Требуется исправить ошибки валидатора (35 ошибок) и оптимизировать страницу по показателям PageSpeed Insights (42 / 100 для мобильных и 48 / 100 для компьютеров).

Сайт сделан на движке Wordpress. Подробности напишу в переписке.

7 лет назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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