Создать не обычную папку

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки153 просмотра
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Здравствуйте.

Установлена CMS WP UTF-8 

нужно создать папку с названием 'без_рубрики'  с возможность заливки туда файлов и что бы они были доступны по адресной строке сайта 

7 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
SobolevAnatoly
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Снова Анатолий быстро все реализовал. Благодарю
Отличная коммуникация и постановка задачи на этапе выполнения, своевременная оплата.
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