Joomla! 2.5.2*

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется специалист с хорошим знанием особенностей joomla

Нужно написать плагин для Artio JoomSef для поддержки компонента BT Media.

Подробности в ЛС

Joomla
7 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_86
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
7 лет назад
$170
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!