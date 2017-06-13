Перенести интернет-магазин на Cs-Cart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки193 просмотра
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Есть желание попробовать как оно. 

Есть магазин на oscommerce. 

Надо перекинуть товары, опции товаров, фильтры и попробовать накатить шапку. 

На демо или на нулленую версию посмотреть как оно работает с реальным наполнением. 

Если понравится, будем брать лицензию + дальнейшая поддержка отдается исполнителю на регулярной основе. 

7 лет назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад