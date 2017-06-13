Перенести интернет-магазин на Cs-Cart

Всем привет. Задача для профи! Интересует возможность на сайте разместить некую форму при заполнении которой посетитель автоматически регистрировался в тикет системе + создавался запрос. Желательно: Так же автоматически он попадал в список рассылок И желательно автоматически фиксировался в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть желание попробовать как оно.
Есть магазин на oscommerce.
Надо перекинуть товары, опции товаров, фильтры и попробовать накатить шапку.
На демо или на нулленую версию посмотреть как оно работает с реальным наполнением.
Если понравится, будем брать лицензию + дальнейшая поддержка отдается исполнителю на регулярной основе.
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