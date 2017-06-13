Перенести интернет-магазин на Cs-Cart

Есть желание попробовать как оно.

Есть магазин на oscommerce.

Надо перекинуть товары, опции товаров, фильтры и попробовать накатить шапку.

На демо или на нулленую версию посмотреть как оно работает с реальным наполнением.

Если понравится, будем брать лицензию + дальнейшая поддержка отдается исполнителю на регулярной основе.