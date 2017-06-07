Перенос Cайта под ключ на ваш движок, парсинг

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок169 просмотров
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Перенос Cайта под ключ на ваш движок ,парсинг  товарных позиций и всей информации с этого сайта town-sales.ru/  , с сохранением сео ссылок  и переносом домена 

Сайт с которого перенос на опенкарт

Бюджет 5т р со всеми правками и дороботками,дополнительные платные модули  

которые нужно будет прикрутить с сайту ,оплачиваются отдельно 

тз кондидату будет отправлено 

опенкарт или modx адаптивность полная ,сео оптимизация.добавление модулей,заказ в 1 клик и тд 

7 лет назад
avto8181
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад