Перенос Cайта под ключ на ваш движок ,парсинг товарных позиций и всей информации с этого сайта town-sales.ru/ , с сохранением сео ссылок и переносом домена

Сайт с которого перенос на опенкарт

Бюджет 5т р со всеми правками и дороботками,дополнительные платные модули

которые нужно будет прикрутить с сайту ,оплачиваются отдельно

тз кондидату будет отправлено

опенкарт или modx адаптивность полная ,сео оптимизация.добавление модулей,заказ в 1 клик и тд