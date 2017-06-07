Настроить шаблон Wordpress

сайт на WP http://банкротимфизлиц.рф Нам надо там кое-что подправить + довнести текст на страницу заявления, плюс сделать попап (дизайн и вёрстка уже есть). список доработок в вордовском файле. Еще высылаю псдшник попапа и картинку для заявления. http://dropmefiles.com/7GTJx Также я вышлю ...