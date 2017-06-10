Копии 6 сайтов 1в1 без CMS (только html,js,css)

сайт на WP http://банкротимфизлиц.рф Нам надо там кое-что подправить + довнести текст на страницу заявления, плюс сделать попап (дизайн и вёрстка уже есть). список доработок в вордовском файле. Еще высылаю псдшник попапа и картинку для заявления. http://dropmefiles.com/7GTJx Также я вышлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать копии сайтов 1 в 1.
Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна.
1. Изменить расположение каталогов. Должен быть:
/assets/js - путь к JS скриптам
/assets/css - путь к CSS стилям
/assets/images - путь к медиа (картинки/видео)
2. Каждую страницу сохранить отдельно. Например:
index.html
page1.html...
contacts.html
3. Все стили должны отображаться, картинки JS-работать.
Итоговый результат (архив):
---------------------------------------
site1
- assets/css
- assets/js
- assets/images
index.html
page1.html
...
site2
- assets/css
- assets/js
- assets/images
index.html
page1.html
...
--------------------------------------
Цена: 200-300 руб за 1 сайт.
Сайты состоят из 3-5 страниц.
В двух есть личный кабинет.
Работа не сложная, но кропотливая. Сделать можно достаточно быстро.
Список сайтов (уберите пробел):
ca sh pass . ru
gara nt sdelok . pro
garan t bro . ru
gar ants group . ru
vn garant . ru
garant - sdelok . ru
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