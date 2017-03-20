Настала и моя очередь отписаться. Установили сроки. В день сдачи написал "заказчику" что нужно внести последние данные (ключ платежной системы и т.д. на что потребуется полчаса) и можно запускать. На что мне ответили что работу не принимают (хотя я ее еще и не сдавал), мол не закончена и вообще что делал я ее за день (как это влияет, сроки ведь обговорили?). Был использован интересный аргумент "я и сам мог сделать, просто времени не было". Что тоже безусловно важно. Классическое нежелание платить за уже выполненную работу.