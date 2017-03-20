Добрый день! Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео: канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI потом пропал... Стиль меня устраивает. У меня есть еще 16 видео, которые требуют превью. Ищу дизайнера, который готов выполнить превью для этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=4JjaqdenTs4 Материалы, которые ...
- $5Баннеры22 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужны чекеры телефонов к популярным мессенджерам (в_б_р, в_тс_ап и т_л_грамм) 1. На входе файл csv с номерами телефонов, на выходе два файла: 1 - телефоны, на которых есть аккаунт, 2 - телефоны, на ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужны скрипты рассылки сообщений в объявления/в лички и т.п. На таких площадках - авито, дром, авто.ру, olx.юа, юла и другие крупные площадки. Готовые или под заказ. Готов рассмотреть любые предложения. Язык написание не особо интересен.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно сделать копии сайтов 1 в 1. Только html, js, css. Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна. Цена: 200-250 руб за 1 сайт. Сайты состоят из 3-5 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно сделать копии сайтов 1 в 1. Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна. 1. Изменить расположение каталогов. Должен быть: /assets/js - путь к JS скриптам /assets/css - путь ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется создать дизайн посадочной страницы (Landing Page). Адаптивный дизайн – траф 50% мобильные, 50% десктоп. Макет страницы, требования, текст в ТЗ. Все как обычно, несколько горизонтальных блоков ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо написать однопоточный скрипт регистрации в сервисе. Регистрация через авторизацию в Одноклассниках. На входе: файл с данными типа логин:пасс На выходе: файлы с токенами авторизации в сервисе. Подробности в личке. Языки: python 3 или php. Срок: 2 дняВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $60
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Дизайн и верстка уже есть. Трафик - 50% мобильный, 50% десктоп. 1. Требуется натянуть верстку на MODx * 6 статических страниц * 2 динамических, зависящих от данных * две доп страницы в админке. 2. Сделать оплату через мерчант ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. [b]Требуется верстка двух типов страниц – главная и второстепенная.[/b] Страницы не сложные. Пример во вложении. 1. Стили и т.п. сможете взять у сайта-донора (напишу в личке), если пригодятся. 2. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется верстка двух типов страниц – главная и второстепенная. Страницы не сложные. Пример во вложении. 1. Стили и т.п. сможете взять у сайта-донора (напишу в личке), если пригодятся. 2. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн двух страниц сайта: главная + второстепенная. 1. Фактически сайт состоит из формы оплаты и второстепенной страницы. 2. Трафик – мобильный 50% и десктопы 50%. Учесть при создании. 3. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн LP по продаже мужских/женских духов. По возможности сразу делать в LPGenerator'e. Доступ к админке предоставлю. Сайт не сложный. Без хитрых наворотов. Наподобие drom.in. Не перегружать фонами и т.п. Прототип разработан - во вложении. Озвучивайте пожалуйста ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Собственно рабочий LP на движке LPGenerator'a http://testlpgenerator.ru/stranitsa-904846_1/ Нужна копия этой страницы, с рабочей формой (отправка на заданный email), настроенной яндекс метрикой и одной целью. Без футера от LPGeneratora. В итоге это будет набор рабочих файлов для ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужна верстка лендинга. Дизайн здесь – автоцель.рф * кроссбраузерная, кроссплатформенная (декстоп, планшет, мобилка). * работающие формы обратной связи, обратного звонка (JSON, AJAX без перегрузки странички). Дизайн в PSD (https://www.sendspace.com/file/f0xl17). Здесь выложен картинкой: http://автоцель.рф/ Срок 1-2 дня. Но! Первое ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн маркетинг-кита уже для чистовой печати. Прототип во вложении. Срок 1-2 дня. Предоплата – 30%.Презентации2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Добрый день! Необходим только дизайн LP. Прототип во вложении. Первый вариант нужен к 15 по МСК пятницы. От вас нужны - стоимость, примеры LP.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача: сделать простой личный кабинет пользователя. В качестве дизайна элементов использовать стандартный дизайн JS UI компонент. Кратко: - три страницы - простейшие элементы (listbox, edit, tablesort) - диалоговые окна - обмен с сервером через API процедуры AJAX/JSON - API ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен серверный скрипт(ы) на PHP. - сбор проксей - чек проксей Выполнятся будут в CRON. Сохранение в MySQL. Структура таблицы есть. Получать информацию по прокси – тип прокси (http, socks4,5) и страна. Наверняка, подобная задача уже выполнялась ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо создать (дизайн, верстка, реализация функционала элементов управления) удобную для пользователя форму калькулятора по расчету стоимости ОСАГО (в различных цветовых исполнениях). Форма предназначена для встраивания в сайты любого стиля, дизайна. Ниже будут приведены примеры сайтов, ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Стоит задача по разработке Web-распределенного приложения. Связка такая: request: браузер пользователя – AJAX – SoapClient(PHP) – HTTP(S) – SoapApp (SoapServer + пользовательский модулья для сложения "2+2") response: SoapApp – HTTP(S) – SoapClient(PHP) – AJAX ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад