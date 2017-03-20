kivilev

Денис Кивилев kivilev

 
40 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Превью-картинка для видео на youtube

    $5

    Добрый день! Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео: канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI потом пропал... Стиль меня устраивает. У меня есть еще 16 видео, которые требуют превью. Ищу дизайнера, который готов выполнить превью для этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=4JjaqdenTs4 Материалы, которые ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чекеры телефонов для мессенджеров

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужны чекеры телефонов к популярным мессенджерам (в_б_р, в_тс_ап и т_л_грамм) 1. На входе файл csv с номерами телефонов, на выходе два файла: 1 - телефоны, на которых есть аккаунт, 2 - телефоны, на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен софт/скрипты для рассылки

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужны скрипты рассылки сообщений в объявления/в лички и т.п. На таких площадках - авито, дром, авто.ру, olx.юа, юла и другие крупные площадки. Готовые или под заказ. Готов рассмотреть любые предложения. Язык написание не особо интересен.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать копии 6ти сайтов без cms

    Добрый день.  Нужно сделать копии сайтов 1 в 1. Только html, js, css. Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна.  Цена: 200-250 руб за 1 сайт. Сайты состоят из 3-5 ...

    JavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копии 6 сайтов 1в1 без CMS (только html,js,css)

    Добрый день.  Нужно сделать копии сайтов 1 в 1. Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна.  1. Изменить расположение каталогов. Должен быть: /assets/js - путь к JS скриптам /assets/css - путь ...

    JavascriptHTMLCSS
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн LandingPage (LP, ЛП)

    $45

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется создать дизайн посадочной страницы (Landing Page). Адаптивный дизайн – траф 50% мобильные, 50% десктоп. Макет страницы, требования, текст в ТЗ. Все как обычно, несколько горизонтальных блоков ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт регистрации с использованием авторизации Одноклассники

    Добрый день. Необходимо написать однопоточный скрипт регистрации в сервисе. Регистрация через авторизацию в Одноклассниках. На входе: файл с данными типа логин:пасс На выходе: файлы с токенами авторизации в сервисе. Подробности в личке. Языки: python 3 или php. Срок: 2 дня

    PHPPython
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Простой сайт на modx с оплатой (натянуть верстку на движок)

    $60

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Дизайн и верстка уже есть. Трафик - 50% мобильный, 50% десктоп. 1. Требуется натянуть верстку на MODx * 6 статических страниц * 2 динамических, зависящих от данных * две доп страницы в админке. 2. Сделать оплату через мерчант ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка главной и второстепенной страниц + JS

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. [b]Требуется верстка двух типов страниц – главная и второстепенная.[/b] Страницы не сложные. Пример во вложении. 1. Стили и т.п. сможете взять у сайта-донора (напишу в личке), если пригодятся. 2. ...

    JavascriptAndroidiOS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка главной и второстепенной страниц + JS

    $40

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется верстка двух типов страниц – главная и второстепенная. Страницы не сложные. Пример во вложении. 1. Стили и т.п. сможете взять у сайта-донора (напишу в личке), если пригодятся. 2. ...

    JavascriptAndroidiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн двухстраничного сайта по оплате игровых баллов

    $45

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн двух страниц сайта: главная + второстепенная. 1. Фактически сайт состоит из формы оплаты и второстепенной страницы. 2. Трафик – мобильный 50% и десктопы 50%. Учесть при создании. 3. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Landing Page

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн LP по продаже мужских/женских духов. По возможности сразу делать в LPGenerator'e. Доступ к админке предоставлю. Сайт не сложный. Без хитрых наворотов. Наподобие drom.in. Не перегружать фонами и т.п. Прототип разработан - во вложении. Озвучивайте пожалуйста ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка простого LP

    $20

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Собственно рабочий LP на движке LPGenerator'a http://testlpgenerator.ru/stranitsa-904846_1/ Нужна копия этой страницы, с рабочей формой (отправка на заданный email), настроенной яндекс метрикой и одной целью. Без футера от LPGeneratora. В итоге это будет набор рабочих файлов для ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка LP

    $60

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужна верстка лендинга. Дизайн здесь – автоцель.рф * кроссбраузерная, кроссплатформенная (декстоп, планшет, мобилка). * работающие формы обратной связи, обратного звонка (JSON, AJAX без перегрузки странички). Дизайн в PSD (https://www.sendspace.com/file/f0xl17). Здесь выложен картинкой: http://автоцель.рф/ Срок 1-2 дня. Но! Первое ...

    AjaxФорма обратной связиВерстка лендинга
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайн маркетинг-кит

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн маркетинг-кита уже для чистовой печати. Прототип во вложении. Срок 1-2 дня. Предоплата – 30%.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн LP (landing page)

    $250

    Добрый день! Необходим только дизайн LP. Прототип во вложении. Первый вариант нужен к 15 по МСК пятницы. От вас нужны - стоимость, примеры LP.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Личный кабинет пользователя – AJAX, JSON, JS

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача: сделать простой личный кабинет пользователя. В качестве дизайна элементов использовать стандартный дизайн JS UI компонент. Кратко: - три страницы - простейшие элементы (listbox, edit, tablesort) - диалоговые окна - обмен с сервером через API процедуры AJAX/JSON - API ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Серверные скрипты

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен серверный скрипт(ы) на PHP. - сбор проксей - чек проксей Выполнятся будут в CRON. Сохранение в MySQL. Структура таблицы есть. Получать информацию по прокси – тип прокси (http, socks4,5) и страна. Наверняка, подобная задача уже выполнялась ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма калькулятора ОСАГО (дизайн, верстка)

    $100

    Необходимо создать (дизайн, верстка, реализация функционала элементов управления) удобную для пользователя форму калькулятора по расчету стоимости ОСАГО (в различных цветовых исполнениях). Форма предназначена для встраивания в сайты любого стиля, дизайна. Ниже будут приведены примеры сайтов, ...

    JavascriptHTMLCSS
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка Web-распределенного приложения (SOAP)

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Стоит задача по разработке Web-распределенного приложения. Связка такая: request: браузер пользователя – AJAX – SoapClient(PHP) – HTTP(S) – SoapApp (SoapServer + пользовательский модулья для сложения "2+2") response: SoapApp – HTTP(S) – SoapClient(PHP) – AJAX ...

    PHPAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bodyaketts
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Скрипт регистрации с использованием авторизации Одноклассники
Четкое задание и требования, своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен: быстрая коммуникация и предоставление всей необходимой для проекта информации. Спасибо!!!
Всем будущим заказчикам, рекомендую к работе Богдана. 1. Не взял предоплаты 2. Работал столько сколько потребовалось для завершения проекта. 3. Был вежлив, корректен, обращался на вы 4. Чутко реагировал на замечания/дополнения/корректировки В общем, выполнил все в полном объеме и качественно. Мне сотрудничество понравилось. Буду в дальнейшем обращаться по Python-скриптам.
Ответный отзыв
mnenujnydengi
Евгений 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
7 баллов
7 лет назад
Простой сайт на modx с оплатой (натянуть верстку на движок)
Настала и моя очередь отписаться. Установили сроки. В день сдачи написал "заказчику" что нужно внести последние данные (ключ платежной системы и т.д. на что потребуется полчаса) и можно запускать. На что мне ответили что работу не принимают (хотя я ее еще и не сдавал), мол не закончена и вообще что делал я ее за день (как это влияет, сроки ведь обговорили?). Был использован интересный аргумент "я и сам мог сделать, просто времени не было". Что тоже безусловно важно. Классическое нежелание платить за уже выполненную работу.
Настала и моя очередь отписаться по данному "специалисту". Купился на отсутствие предоплаты... Срок исполнения: 4 дня. Скажу сразу срок взят не с потолка, а поэтапно выверен. Я сам разработчик MODx и понимаю о чем речь. Срок был нарушен. Но дело даже не в этом, а в том что выполнять задание Евгений взялся в последний день во второй половине... Качество работы оценить сложно, потому что она так и не была доделана. В итоге, потерял с этим .... 4е дня! Проект уже запустить можно было бы. --- Работать не рекомендую! Даже без предоплаты.
Ответный отзыв
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Требуется верстка главной и второстепенной страниц + JS
Все прошло отлично. Спасибо за сотрудничество!
Заказывал верстку двух страниц для мобильной и десктоп версий. Виктор прекрасно справился с поставленной задачей, при этом уложился в срок! Без нервов и дерганий, реагировал на замечания и правки. Я остался доволен результатом. Всего хорошего и успехов в работе!
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zikworld
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Дизайн двухстраничного сайта по оплате игровых баллов
Над проектом работалось легко и приятно. Задача поставлена четко и ясно, оплата произведена в срок. Спасибо большое за проект! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Хорошая скорость, качественное выполнение, сдержанность и адекватная реакция на коррективы и замечания. Прибавьте невысокую стоимость и получите приятного в работе дизайнера. Так же, Сергей, может сделать эскиз за небольшую плату, вы сразу поймете тот ли исполнитель нужен вам. Считаю, это очень важным пунктом. Сотрудничеством доволен. Успехов в новых проектах!
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