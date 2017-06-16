Сделать копии 6ти сайтов без cms

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Добрый день. 

Нужно сделать копии сайтов 1 в 1. Только html, js, css.

Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна. 

Цена: 200-250 руб за 1 сайт.

Сайты состоят из 3-5 страниц.

В двух есть личный кабинет. 

Срок 1 день. Сегодня. 

Работа не сложная, но кропотливая. Сделать можно достаточно быстро. 

Список сайтов (уберите пробел):

ca sh pass . ru

gara nt sdelok . pro

garan t bro . ru

gar ants group . ru

vn garant . ru

garant - sdelok . ru

7 лет назад
kivilev
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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