Сделать копии 6ти сайтов без cms

Добавить вторую область site-branding с возможностью задавать страницу редиректа. Тема Verge
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Добрый день.
Нужно сделать копии сайтов 1 в 1. Только html, js, css.
Фактически шаблон для натягивания на CMS. Обычно в таком виде отдают верстальщики после верстки с дизайна.
Цена: 200-250 руб за 1 сайт.
Сайты состоят из 3-5 страниц.
В двух есть личный кабинет.
Срок 1 день. Сегодня.
Работа не сложная, но кропотливая. Сделать можно достаточно быстро.
Список сайтов (уберите пробел):
ca sh pass . ru
gara nt sdelok . pro
garan t bro . ru
gar ants group . ru
vn garant . ru
garant - sdelok . ru
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