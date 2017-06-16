Портал Бет365. Авто-клик

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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{behavior:url(#default#VML);}

o\:*

{behavior:url(#default#VML);}

w\:*

{behavior:url(#default#VML);}

.shape

{behavior:url(#default#VML);}

Требуется программист, который сможет реализовать авто-ставку на портале bet365.com

Более точное ТЗ в переписке. 

Скрипт на PHP, Питоне.

7 лет назад
guest_14910896893995
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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