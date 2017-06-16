Калькулятор

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Необходимо разработать для сайта калькулятор лестниц. Калькулятор должен уметь отрисовывать  лестницы и рассчитывать и выводить некоторые заданные параметры по ним непосредственно в браузере.  Более подробное описание смотри в Техническом задании.https://docs.google.com/document/d/1LJ3o-Ic3jVe6cjnv_Vu-BdVXj-TZUvc9an-Oh1ycU9E/edit#

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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