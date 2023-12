JavaScript+Canvas+Mobil'ny'e

Delayu kartu posyolka na Canvas http://denisator.ru/work/map/test/ i stolknulsya s problemoj na mobil'nom Xrome i Opere. Esli v Xrome shhepotkoj uvelichit' kartu i otskrolit' eyo vniz to ukazatel', kotory'j dolzhen peremeshhat'sya v tochku nazhatiya pal'cem, pozicioniruetsya gde to v storone. Prichyom takaya problema proyavlyaetsya tol'ko v opere i xrome, a v standartnom brauzere androida i v fajrfokse vsyo rabotaet normal'no. Proboval kompensirovat' e'to smeshhenie no ne smog vy'chislit' formulu po kotoroj schitat' velichinu smeshheniya.