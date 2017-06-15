Нужен программист, хорошо владеющий разработкой на laravel и wordpress на доработку текущих проектов Необходимо доработать текущий проект (crm система), а также несколько вспомогательных скриптов. Опыт - от 2х лет. Требования: - ООП, HTML5, CSS3, JS, AJAX, JSON, XML, MySQL - ...
Реализовать эффект лупы для изображений товара магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать эффект лупы в отдельном окне для изображений товара интернет-магазина на движке Shop-Script 7 по следующему примеру - http://child-and-toys.wa-magazin.ru/detskaya-kolyaska-2v1-bartplast-serenade-pco-1/
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача разработать простой и понятный компонент оформления заказа вместе с встроенной корзиной. 1. Если пользователь не авторизован, ему предлагается авторизоваться прежде чем оформить заказ, либо пройти быструю регистрацию введя имя и телефон/почту, если вводят телефон то ...Закрыт6 лет назад
- $14
Нужно создать модуль поиска по сайту. У пользователя должно быть 8 критериев для поиска: название материала, ключевая фраза, логин пользователя, фамилия, имя, псевдоним, страна, город. Поиск нужно будет вести как по одному, так и по ...Закрыт6 лет назад
Необходим специалист для реализации задачи по работе с api системы аналитики Яндекс Метрика (выгрузка данных+их визуализация) Нужно будет верстка на основе https://semantic-ui.com/ Полное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1T0JLe-rLC7RR6Up1XfOhpvdEde6SutTSCgNezWcA7xI/edit?usp=drive_web От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей. п.с. если вы еще в laravel и wordpress ...Закрыт6 лет назад
Необходимо подключить платежную систему перфект мани к сайту. Платежка уже подключена платеж проходит, средства не зачисляются на внутренний кошелёк. Бюджет по договоренности, нужно сделать сегодня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $350
Требуется добавить платежный модуль Яндекс Кассы в существующий проект на базе Laravel Spark. Фронтенд построен на базе Vue. Должна быть поддержка создания/обновления/изменения/удаление/оплата подписок.Закрыт6 лет назад
Разработка и привязка ПО модуля "Кабинет" для сайта. Прием, передача SMS сообщений (Сим-банк), с последующей систематизацией дынных в "Кабинете". При необходимости - есть визуальное "Демо" работающего на другом сайте "Кабинета".Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Для сайта нужна версия для слабовидящих. Сам плагин установить не проблема, а помощь нужна в СОЗДАНИИ КНОПКИ для этой версии. В плагинах кнопка своя, стандартная, которая выводится виджетом. А нам нужно, чтобы версия запускалась с помощью ...Завершен7 лет назад
Сделать личный кабинет пользователя . Для сайта http://snami.cool/ администратор паблика ( соцсети ) после регистрации на сервисе, должен иметь возможность взять на сайте ссылку , разместить в своем паблике , и получить отчет (в личном ...Закрыт7 лет назад
Есть бэкап сайта и бэкап базы. Заявку на NS отправили, бэкап сайта успешно залили на хостинг, распаковали. Не знаем, как залить базу данных. Необходимо ее залить, и как только сменятся NS, подправить сайт, чтобы на нем ...Завершен7 лет назад