Реализовать эффект лупы для изображений товара магазина

Необходим специалист для реализации задачи по работе с api системы аналитики Яндекс Метрика (выгрузка данных+их визуализация) Нужно будет верстка на основе https://semantic-ui.com/ Полное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1T0JLe-rLC7RR6Up1XfOhpvdEde6SutTSCgNezWcA7xI/edit?usp=drive_web От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей. п.с. если вы еще в laravel и wordpress ...