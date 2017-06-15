1С-Битрикс оформление заказа с корзиной

Задача разработать простой и понятный компонент оформления заказа вместе с встроенной корзиной.

1. Если пользователь не авторизован, ему предлагается авторизоваться прежде чем оформить заказ, либо пройти быструю регистрацию введя имя и телефон/почту, если вводят телефон то должны данные для входа придти в смс через сервис sms Aero. Если через почту, то данные приходят на почту соответственно, при это в обоих случаях после ввода данных сразу открывается форма оформления заказа что бы продолжить.

2. Оформление заказа

2.1. Состав заказа

2.2. Как получить: Курьер (выбрано по умолчанию) далее, стандартные поля, город, улица, дом/корпус, квартира/офис и т.п.

2.3. Личные данные: Имя, почта, номер телефона (если не авторизован то происходит регистрация)

2.4. Способы оплаты

3. Успешное оформление (простая страница с обычной надписью что заказ оформлен и кнопкой оплатить заказ, кнопка будет отправлять на Яндекс кассу, тут все типовое уже)

Возможность регистрации через соц.сети.

Нужно точно оценить время работы и стоимость. Пишите кто хорошо знает БУС, аккуратен в коде, готов начать работать завтра/после завтра, макеты есть по запросу покажу кандидатам, верстка будет завтра уже готова.