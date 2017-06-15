Сайт сделан на SIMPLA!!!

1) необходимо сделать мобильную версию сайта, чтобы когда пользователь заходил через мобильно устройство или планшет то его перенаправляло на m.millos.ru

2) нужно убрать значения из параметра keywords, он уже устарел и может мешать продвижению;

3) телефон в шапке сайта сделать текстом и разместить в тег nomer;