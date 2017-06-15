Сделать мобильную версию сайта.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Сайт сделан на SIMPLA!!!

1) необходимо сделать  мобильную версию сайта, чтобы когда пользователь заходил через мобильно устройство или планшет то его перенаправляло на m.millos.ru

2)  нужно убрать значения из параметра keywords, он уже устарел и может мешать продвижению;

3) телефон в шапке сайта сделать текстом и разместить в тег nomer;

7 лет назад
guest_14975424829859
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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