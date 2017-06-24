Доработать JS

http://podoliskremont.ru Нужно доработать по PSD когда нажимаешь на показать там поевляется окно введите имя телефон и емаил и лид падает на почту. Нужно адаптировать шаблон а также увеличить данные по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fpodoliskremont.ru&tab=desktop не менее 90 на оба устройства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется доработать jquery скрипт.
https://github.com/Chaptykov/mindmap
Скрипт является mindmap.
Нужно сделать что-бы при нажатие правой кнопки мышки на node, можно было
1) Удалить его (и все его ветки)
2) Добавить child element.
3) Изменить цвет фона node. (три варианты, красный, жёлтый, зелёный)
Также нужно добавить кнопки 'назад' и 'вперёд', для отмены действия. (pushState может от HTML5 или как угодно)
Кнопки отображаются только тогда когда они релеванты. Т.е. например если нету действия назад, то и кнопку показывать не нужно.
Учесть что скрипт будет встраиваться в готовую аппликацию.
Прошу указать сразу цену и сроки.
Благодарю и хорошего дня.
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