full stack developer
Web программирование: php, javascript, jQuery, backbone.js, Node.js, html5, css3
Большой опыт разработки и проектирования систем онлайн-казино
Также, есть достаточно большой опыт работы с html5 canvas (рисование, графики итп), yandex maps api.
Java: более 4х лет опыта работы в компаниях на позиции java-программист,
Java EE, jUnit (опыт разработки через тестирование), Spring, Maven
Опыт с sql и xml БД.
Имею высшее образование в computer science, глубокое понимание алгоритмов и структур данных, паттернов проектирования.
Очень ответственна, стараюсь тщательно выполнять работу.
Хорошее знание английского и среднее японского.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
7 баллов
7 лет назад
Хорошо было выполнено ТЗ! Татьяна показала себя специалистом в данном направлении!
Ответный отзыв
все отлично
$10
9 баллов
8 лет назад
HTMLJavaScriptjQueryNode.js
Вышло то что нужно. Благодарю.
Ответный отзыв
Все хорошо, заказчика рекомендую.
$150
10 баллов
8 лет назад
Проект выполнен на высшем уровне, спасибо Татьяне, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все четко.