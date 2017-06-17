maddevel

Татьяна maddevel

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
full stack developer

Web программирование:  php, javascript, jQuery, backbone.js, Node.js, html5, css3

Большой опыт разработки и проектирования систем онлайн-казино

Также, есть достаточно большой опыт работы с html5 canvas (рисование, графики итп), yandex maps api.

Java: более 4х лет опыта работы в компаниях на позиции java-программист,

Java EE, jUnit (опыт разработки через тестирование), Spring, Maven

Опыт с sql и xml БД.

Имею высшее образование в computer science, глубокое понимание алгоритмов и структур данных, паттернов проектирования.

Очень ответственна, стараюсь тщательно выполнять работу.

Хорошее знание английского и среднее японского. 

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Отзывы заказчиков

masteritua
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
7 баллов
7 лет назад
Сверстать и запрограммировать палитру цветов в попапе
Хорошо было выполнено ТЗ! Татьяна показала себя специалистом в данном направлении!
все отлично
Ответный отзыв
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Доработать JS
HTMLJavaScriptjQueryNode.js
Вышло то что нужно. Благодарю.
Все хорошо, заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Вывод данных из json на карту с динамическим обновлением.
Проект выполнен на высшем уровне, спасибо Татьяне, рекомендую.
Хороший заказчик, все четко.
Ответный отзыв