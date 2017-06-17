full stack developer

Web программирование: php, javascript, jQuery, backbone.js, Node.js, html5, css3

Большой опыт разработки и проектирования систем онлайн-казино

Также, есть достаточно большой опыт работы с html5 canvas (рисование, графики итп), yandex maps api.

Java: более 4х лет опыта работы в компаниях на позиции java-программист,

Java EE, jUnit (опыт разработки через тестирование), Spring, Maven

Опыт с sql и xml БД.

Имею высшее образование в computer science, глубокое понимание алгоритмов и структур данных, паттернов проектирования.

Очень ответственна, стараюсь тщательно выполнять работу.

Хорошее знание английского и среднее японского.