Копирование лендига, редактирование существующего лендига

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Копирование лендига, редактирование существующего лендига 

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Wordpress

    $90

    http://podoliskremont.ru Нужно доработать по PSD когда нажимаешь на показать там поевляется окно введите имя телефон и емаил и лид падает на почту. Нужно адаптировать шаблон а также увеличить данные по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fpodoliskremont.ru&amp;tab=desktop не менее 90 на оба устройства

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вирус на VPS

    $35

    Здравствуйте. Есть Виртуальный выделенный сервер, VPS, VDS, на нем висят сайты, в основном на старых CMS. Сидит там какая-то дрянь, которая "ложит" всё каждые 3 дня. Надо почистить и как-то обезопасить сервер.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервис опросов.

    Требуется совместить https://www.limesurvey.org/stable-release с отдельной базой респондентов. Сделать административную часть + пользовательскую. Требуется возможность обработки получаемых анкет - выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook. Сервисные функции: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно доработать сайт по ТЗ wordpress

    Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – [url=https://drive.google.com/drive/folders/0B8UyWCK3RJKNOW1QVlRwQ3hOOEU?usp=sharing]drive.google.com/drive/fo...[/url]  Движок: wordpress, дизайн адаптивный  Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу (нужно будет прочитать ТЗ сайта, чтобы понимать что должно быть в ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на CMS MODX

    1. Добавить раздел "Тренеры"  При нажатии выходят карточки тренеров с ФИО и специализацией.  Вверху специализации (по направлениям)  Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/ При нажатии выходит карточка подробная с образованием, достижениями и прочее.  Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/8115/ Для тренеров которые ведут занятия по расписанию есть кнопка «расписание тренера» при ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать данный сайт soverent.ru/ Сайт специализируется на продаже арендных объектов. + добавить админку, чтобы можно было удалять / добавлять наши объекты

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подключить доставку PickPoint к сайту на Drupal 6

    Нужно подключить доставку PickPoint с использованием REST API. Вся документация есть. Сайт на Drupal. По итогу необходимо, чтобы у нас в корзине отображалась стоимость доставки в зависимости от выбранного постомата. Также, чтобы сумма доставки прибавлялась ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад