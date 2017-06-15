Подключить доставку PickPoint к сайту на Drupal 6

Добрый день. Сайт: https://www.tt-architects.com.ua/ Сейчас показатели на google.com/speed/pagespeed/insights: мобильные/десктоп - 67/61 Необходимо максимально оптимизировать, особенно для мобильных - главную страницу и страницы категорий в меню на главной (см. картинку, обведены красным). Интересует цена и сроки. Момент по оптимизации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подключить доставку PickPoint с использованием REST API. Вся документация есть. Сайт на Drupal. По итогу необходимо, чтобы у нас в корзине отображалась стоимость доставки в зависимости от выбранного постомата. Также, чтобы сумма доставки прибавлялась к сумме заказа и выводился общие итог.
Оплата поэтапно либо в конце
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