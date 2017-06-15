Немного front-end правок

Внести немного правок по фронтендовой части сайта goo.gl/fTp0O8 , сайт на самописной пхп админке , список правок тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tZ7-Hlb1XD3mIAv442Xxkkrhh-nFqKs4Tnctg7rMI7M/edit#gid=0 . Вот psd макет по правкам yadi.sk/d/Buubk1953K92LM .

После этих правок будет еще большой список фронтенд и бэкенд правок.

Если интересен текущий список и прочитали тз пишите "ознакомился" и ваш скайп. С меня указанный бюджет, хороший отзыв и дополнительная работа.