Программист JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Требуется программист для написания некоторого функционала под браузер Firefox. Своего рода небольшое расширение. 

Знание браузера Firefox 

Опыт программирования JS

Оплата поэтапно

Javascript
7 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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