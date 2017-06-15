Реализовать фильтр в каталоге продукции

Ищем знатока плагина woocommerce (WordPress). Необходимо доработать интернет магазин на WordPress, с плагином woocommerce. Готовы на долгосрочное сотрудничество. На сегодня необходимо доработать: "Сравнение товаров", вывод нужные полей, пустых скрыть со страницы сравнения. Цена и сроки договорные. Ждём Ваших предложений, примеры работ приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо реализовать фильтрацию по категориям и атрибутам элементов каталога. Сайт на php (CMS Made Simple), есть поддержка smarty. Подробное ТЗ вышлю кандидату.
Требование к исполнителю:
- Знания: html5, php, smarty, JS;
- Опыт: от 2-х лет.
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