Разработка модуля для opencart 2.3

Нужен модуль масштабирования изображений для товара. При загрузки изображений в товары, если картинки разных размеров, то на сайте они выглядят некрасиво. Нужен модуль который будет работать примерно как установка аватара в вк. То есть загружаешь изображение, и квадратиком выбираешь область картинки которая будет отображаться на сайте. Чтобы все картинки на товарах были одинаковых размеров.

Оплата поэтапно