Доброго времени суток, необходимо доработать crm систему. Необходимы знания: php, js, mysql, MVC Вот сам проект который требует доработки: crm.aql.kz root 12345 Список задач: 1. В оферте старый адрес. 2. Когда приходит ответ от менеджера по перевозкам к менеджеру по продажам необходимо какая нибудь подсветка ...
Задача - подключить к опенкарту веб-сервис поставщика по API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт https://detaly.by/создан на базе CMS OpenCart Version 2.3.0.2 (trs-2.3.0.0)
Вданный момент для интеграции интернет-площадок клиентов Постащик предлагает
API-сервисы только для проценки.
Они позволяют получить наши ценовые предложения (в ценах клиента) по искомым
запчастям (включая аналоги) с остатками и сроком поставки. Конечное действие,
которое можно осуществить через API-сервисы – положить товар в корзину личного
кабинета.
Вся техническая информация по подключению к сервисам находится здесь https://api.shate-m.com/Help
есть данные для тетового подключения
Нужно подключить наш сайт к их сервису
Оплата по факту!
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