Задача - подключить к опенкарту веб-сервис поставщика по API

сайт https://detaly.by/создан на базе CMS OpenCart Version 2.3.0.2 (trs-2.3.0.0)

Вданный момент для интеграции интернет-площадок клиентов Постащик предлагает

API-сервисы только для проценки.

Они позволяют получить наши ценовые предложения (в ценах клиента) по искомым

запчастям (включая аналоги) с остатками и сроком поставки. Конечное действие,

которое можно осуществить через API-сервисы – положить товар в корзину личного

кабинета.

Вся техническая информация по подключению к сервисам находится здесь https://api.shate-m.com/Help

есть данные для тетового подключения

Нужно подключить наш сайт к их сервису

Оплата по факту!