Задание на разработку виджета

Необходимо разработать Виджет размером 650х600, в зеленой цветовой гамме (дизайна нет). В виджете будет

размещена следующая информация:

o Форма ввода адреса (четыре поля: город, улица, дом, квартира);

o Форма ввода Е-mail (одно поле)

o Описание (состав предоставляемых данных, сроки предоставления, стоимость, ссылка на пример данных);

o Кнопка оплаты;

После оплаты вся информация поступает на нашу почту

Для оплаты надо будет интегрироваться с системой PayAnyWay https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm

Виджет необходимо разместить на сайтах Era-geogid.ru и smartrealtor.pro.

Необходимо написание кода для вставки на другие сайты, для размещения виджета на других

сайтах по аналогии https://apirosreestr.ru/personal/partner/