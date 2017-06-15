Задание на разработку виджета

Доброго времени суток, необходимо доработать crm систему. Необходимы знания: php, js, mysql, MVC Вот сам проект который требует доработки: crm.aql.kz root 12345 Список задач: 1. В оферте старый адрес. 2. Когда приходит ответ от менеджера по перевозкам к менеджеру по продажам необходимо какая нибудь подсветка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать Виджет размером 650х600, в зеленой цветовой гамме (дизайна нет). В виджете будет
размещена следующая информация:
o Форма ввода адреса (четыре поля: город, улица, дом, квартира);
o Форма ввода Е-mail (одно поле)
o Описание (состав предоставляемых данных, сроки предоставления, стоимость, ссылка на пример данных);
o Кнопка оплаты;
После оплаты вся информация поступает на нашу почту
Для оплаты надо будет интегрироваться с системой PayAnyWay https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm
Виджет необходимо разместить на сайтах Era-geogid.ru и smartrealtor.pro.
Необходимо написание кода для вставки на другие сайты, для размещения виджета на других
сайтах по аналогии https://apirosreestr.ru/personal/partner/
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