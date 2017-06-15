Написание/создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок123 просмотра
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Добрый день!

Появился новый проект, для него должна быть создана интернет страница.  

Для примера страница одного из наших проектов: http://www.pianissimo.cc

Нужна полная оптимизация СЕО, а так же индивидуальное изготовление теплейта.

Страница должна быть простой, профессиональной, стильной и информативной.

Будет 4 главных раздела, которые будут иметь разное количество подстраниц и тд.

Домен уже есть. Язык страницы будет немецкий и направлена она будет тоже на немецкую публику, тексты и фотографии будут подготовлены. 

Прошу сделать хорошее коммерческое предложение, с примерами предидущих работ.

Спасибо заранее

С ув.

Артем 

7 лет назад
Artjom_cs
Артем 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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