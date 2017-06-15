Написание/создание сайта

Добрый день!

Появился новый проект, для него должна быть создана интернет страница.

Для примера страница одного из наших проектов: http://www.pianissimo.cc

Нужна полная оптимизация СЕО, а так же индивидуальное изготовление теплейта.

Страница должна быть простой, профессиональной, стильной и информативной.

Будет 4 главных раздела, которые будут иметь разное количество подстраниц и тд.

Домен уже есть. Язык страницы будет немецкий и направлена она будет тоже на немецкую публику, тексты и фотографии будут подготовлены.

Прошу сделать хорошее коммерческое предложение, с примерами предидущих работ.

Спасибо заранее

С ув.

Артем