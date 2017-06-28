Реализация приёма платежей на сайте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки134 просмотра
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Есть сайт музея, нужно реализовать для него продажу билетов на экскурсии и мероприятия. Т е организовать взаимодействие с системой приёма платежей - отправку данных, получение ответа и отправку электронного билета покупателю. 

7 лет назад
thehappyprince
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$100
2 дня
Заказ выполнен в срок. Дмитрий ответственно относится к работе и готов отвечать на вопросы и помогать с решением возникающих (по вине заказчика) проблем даже после закрытия проекта.
Всё отлично. Работаем дальше. Рекомендую
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