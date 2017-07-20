Замена шаблона на cms

Веб-программированиеЗавершен1 заявка179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется скрипт (готовая CMS) с инструментами анализа сайта 

http://analiz-saita.com/ 

Нужно одеть его страницы в собственную вёрстку, что бы на выходе скрипт внешне выглядел примерно вот так:

https://nabiullin.com/analiz-saita/ 

По сути, скрипт состоит из 2х страниц, главная со списком ссылок на инструменты проверки и страница самого инструмента. 

Нужно заменить шапку и футер на обоих шаблонах страниц.

CMS одета в бутстрап, своя верстка кастомная, возможно придется заменить стили с бутстрапа на свои.

Совмещать обе вёрстки нежелательно, так как это понизит качество страниц и скорость загрузки.

Шаблон html находится тут: http://analiz-saita.com/analitica.rar 

Исходник скрипта (для просмотра структуры CMS) находится тут: http://analiz-saita.com/code.rar 

Если нужно будет, дам доступ к ФТП рабочего скрипта.

Пожалуйста сразу указывайте сроки и стоимость (примерную хотя бы).

7 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Все сделал профессионально, хотелось бы продолжить сотрудничество по другим задачам, но ввиду сильной занятости Кирилла придется искать другого специалиста! А в общем парень профи! Если он возьмется за ваш проект, вам повезло) Попробую найти такого же спеца. Кириллу успехов и удачи!
Все прошло отлично, заказчик хороший, рад был сотрудничать!
  • Похожие заказы

  • Сделать калькулятор по примеру

    1. Нужен аналог калькулятора расчета стоимости перевозки. Пример - https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/ Необходимо написать алгоритм вычисления с возможностью дальнейшего изменения или корректировки данных и цен+оформить калькулятор в стиле сайта. Сайт на WP. 2. Добавить кнопку аналогичную "Расчитать стоимость". Пример ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенести магазин с самописного движка на Opencart

    Стоит задача перенести интернет-магазин с самописного движка на Opencart. Товаров порядка 1300, без параметров - название, описание, артикул, цена, картинка. [b]Что необходимо будет сделать:[/b] [list=1][*]Перенести на движок Opencart (товары, категории, заказы, пользователи, все мета теги). URL товаров ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress

    Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress. Админка должна быть понятна и проста в использовании. https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/index.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/partners.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/projects.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/projects.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/zmi.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/gallery.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/organization.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/post.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/news.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/news-2.html Комментарии - скачать с файлообменника.http://dropmefiles.com/iuG6P Качественно и оперативно

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вылечить сайт от скрытых тизерных кодов

    Здравствуйте. Нужна помощь специалиста для определения скрытых рекламных кодов и определить почему сайт низко ранжируется в Яндексе, может быть из-за них, т.к. исходя из данных мониторинга Касперского "защиты от сбора данных" присутствуют коды: Eporn, Kadam, AD ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Googl карта на сайт

    На данном сайте есть Google карта http://mskguru.ru/novostroyki/967-zhk-perlovskij/infrastruktura Необходим html код для установки на сторонний сайт, чтоб отображалась эта же карта (с возможностью выбора детских садов, школ и т.д.)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная/мобильная верстка

    Нужно либо адаптировать существующий код сайта, либо написать новый код под мобильные устройства (под планшет не нужно).  Типовый сайт для примера [url=http://vulcanclub.net/]http://vulcanclub.net[/url] Нужна верстка только главной страницы и одной внутренней.  Смогу выслать в личку пример мобильной версии ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Wordpress. Загрузка товаров на сайт с помощью wp All import

    1. Необходимо загрузить товары (с атрибутами) на сайт (wordpress) из двух таблиц exel с помощью плагина wp all import, а так же показать, как менять только цену на загруженных товарах.  2. Настроить корпоративную почту.  3. Удалить одно ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для парсинга видео плеера на страницах сайтов.

    Нужен скрипт для парсинга видео плеера на страницах сайта. На входе список доменов, на выходе по каждому домену структура ссылок (полных) на которых найден видео плеер (флеш/html5)  с заданной глубиной перехода, все в рамках домена.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решить проблему с кодировкой в QuickBooks

    Программа разработана для Американского рынка, поэтому не признает русских букв. Возможно необходимо поменять файлы, содержащие информацию о кодировке, чтобы появились русские буквы. [url=http://joxi.ru/YmEkON9uZbpgYA]joxi.ru/YmEkON9uZbpgYA[/url]

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад