Замена шаблона на cms

Имеется скрипт (готовая CMS) с инструментами анализа сайта

http://analiz-saita.com/

Нужно одеть его страницы в собственную вёрстку, что бы на выходе скрипт внешне выглядел примерно вот так:

https://nabiullin.com/analiz-saita/

По сути, скрипт состоит из 2х страниц, главная со списком ссылок на инструменты проверки и страница самого инструмента.

Нужно заменить шапку и футер на обоих шаблонах страниц.

CMS одета в бутстрап, своя верстка кастомная, возможно придется заменить стили с бутстрапа на свои.

Совмещать обе вёрстки нежелательно, так как это понизит качество страниц и скорость загрузки.

Шаблон html находится тут: http://analiz-saita.com/analitica.rar

Исходник скрипта (для просмотра структуры CMS) находится тут: http://analiz-saita.com/code.rar

Если нужно будет, дам доступ к ФТП рабочего скрипта.

Пожалуйста сразу указывайте сроки и стоимость (примерную хотя бы).