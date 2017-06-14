Вылечить сайт от скрытых тизерных кодов

На данном сайте есть Google карта http://mskguru.ru/novostroyki/967-zhk-perlovskij/infrastruktura Необходим html код для установки на сторонний сайт, чтоб отображалась эта же карта (с возможностью выбора детских садов, школ и т.д.)
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Здравствуйте. Нужна помощь специалиста для определения скрытых рекламных кодов и определить почему сайт низко ранжируется в Яндексе, может быть из-за них, т.к. исходя из данных мониторинга Касперского "защиты от сбора данных"
присутствуют коды: Eporn, Kadam, AD Solution Media, ADMixer, DoubleClick.
На сайте постоянно установлены такие партнерки как: CNSCoin, market-place.su, и баннер прямой ссылки на оф.сайт касперского
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