Вылечить сайт от скрытых тизерных кодов

Здравствуйте. Нужна помощь специалиста для определения скрытых рекламных кодов и определить почему сайт низко ранжируется в Яндексе, может быть из-за них, т.к. исходя из данных мониторинга Касперского "защиты от сбора данных"

присутствуют коды: Eporn, Kadam, AD Solution Media, ADMixer, DoubleClick.

На сайте постоянно установлены такие партнерки как: CNSCoin, market-place.su, и баннер прямой ссылки на оф.сайт касперского