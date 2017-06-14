Вылечить сайт от скрытых тизерных кодов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Здравствуйте. Нужна помощь специалиста для определения скрытых рекламных кодов и определить почему сайт низко ранжируется в Яндексе, может быть из-за них, т.к. исходя из данных мониторинга Касперского "защиты от сбора данных"

присутствуют коды: Eporn, Kadam, AD Solution Media, ADMixer, DoubleClick.

На сайте постоянно установлены такие партнерки как: CNSCoin, market-place.su, и баннер прямой ссылки на оф.сайт касперского

7 лет назад
kraft_denis
Денис 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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