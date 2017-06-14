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Скрипт для парсинга видео плеера на страницах сайтов.
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Нужен скрипт для парсинга видео плеера на страницах сайта.
На входе список доменов, на выходе по каждому домену структура ссылок (полных) на которых найден видео плеер (флеш/html5)
с заданной глубиной перехода, все в рамках домена.
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