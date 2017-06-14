Скрипт для парсинга видео плеера на страницах сайтов.

Имеется сайт ресторана на MODX Evolution. Необходимо настроить интеграцию с системой R-Keeper. Чтобы при оформлении заказа его данные уходили не только на почту и в модуль интернет-магазина, а и в программу (R-Keeper) на персональном компьютере.Обмен данными ...