Интеграция сайта с системой R-keeper

Имеется сайт ресторана на MODX Evolution. Необходимо настроить интеграцию с системой R-Keeper. Чтобы при оформлении заказа его данные уходили не только на почту и в модуль интернет-магазина, а и в программу (R-Keeper) на персональном компьютере.Обмен данными происходит в формате XML через CURL. Есть простенький рабочий пример.Также предоставим описание АПИ и доступы. Более подробная информацию при личной переписке.