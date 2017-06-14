Интеграция сайта с системой R-keeper

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки959 просмотров
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Имеется сайт ресторана на MODX Evolution. Необходимо настроить интеграцию с системой R-Keeper. Чтобы при оформлении заказа его данные уходили не только на почту и в модуль интернет-магазина, а и в программу (R-Keeper) на персональном компьютере.Обмен данными происходит в формате XML через CURL. Есть простенький рабочий пример.Также предоставим описание АПИ и доступы. Более подробная информацию при личной переписке.

7 лет назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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