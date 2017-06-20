Настроить отправку заказов с сайта на почту

На сайте есть две формы «сделать заказ» и «заказать звонок». Заявки должны приходить на почту mail. Но они не приходят.

Как нам объяснили проблема в том, что IP сайта в черном списке mail. Кто может настроить отправку в обход? Через другой шлюз, ещё через что-то, нам раньше это как-то делали, но мы не программисты не можем сказать как именно.