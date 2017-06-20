Настроить отправку заказов с сайта на почту

Веб-программированиеЗавершен11 заявок164 просмотра
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На сайте есть две формы «сделать заказ» и «заказать звонок». Заявки должны приходить на почту mail. Но они не приходят.

Как нам объяснили проблема в том, что IP сайта в черном списке mail. Кто может настроить отправку в обход? Через другой шлюз, ещё через что-то, нам раньше это как-то делали, но мы не программисты не можем сказать как именно.

7 лет назад
ob010177
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
paliy
54 годаЧерногория
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$20
1 день
Сергей решил проблему в этот же день. Всегда на связи. Подробно и понятно объясняет. Рекомендую.
Ольга четко формирует задачу, все понятно объясняет. Оплата без задержек. Спасибо за сотрудничество!
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