Работы по WordPress

Только PHP+MySQL. Оплата почасовая, c учетом времени через GIT. Оплата на русское ИП с русского ООО. Бюдежт 15 000 в месяц. В месяц обязательно нужно выделять время чтобы довести до конца проект. Срок реализации 2-3 года. Пишите у кого есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо откорректировать страницы сайта.
Что нужно:
на этом сайте на этой странице http://www.td-yavir.ru/product/vintovye-svai/
Изменить то что указано на скриншотах
Изменить шрифт телефона вверху страницы + добавить кнопки обратной связи.
Добавить готовый текст в тело страницы
Добавить в подвал сайта телефон + кнопки обратной связи
Оплата поэтапно
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется добавить способ оплаты через робокассу,магазин написан на фреймворке 1.15Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо вносить изменения в проект на FLASH. Исходника нет. Доп инфу кандидату. Работаю без предоплаты.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
https://fitorodnik.ru 1. Необходимо прописать настройки, чтобы при репосте сайта – появлялось изображение сайта. Сейчас вот так [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fed4qa9]prntscr.com/ed4qa9[/url] А надо чтобы была картинка автоматически 2. Замена логотипа на сайте Фитородник (логотип в облаке [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FBsgy%2FRGciTGyoa]cloud.mail.ru/public/Bsgy...[/url] ) Размер изображения должен быть 1 в 1 как сейчас, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать код ниже под окай 1.2.4 (php+ajax) суть: В админке должны быть поля Базовая ррц (уже есть), процент скидки от базовой, закупка, маржа в процентах, цена, прибыль (цена-закупка) указываем базовую ррц, выбор валюты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно проанализировать логи сервера (доступ с ip адресов) и выявить ip наиболее активных посетителей сайта (более 3 раз за 3-4 дня) ,которые заходят на сайтВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать сайт ( intro-keys ru ) . Привязать оплату на мой Яндекс и автоматизировать выдачу ключей например из txt файла. А так же возможность настраивать вероятность выпадения. основное описал. пишите сразу ценыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Магазин на движке Ocstore 2.1.0.2 1.В опенкарте есть неиспользуемые поля в карточке товараUPC, EAN и т.д Нужно их использовать для вывода информации о цене и доставке.Например в одно поле - текст "цена ориентировочная" В карточке товара выводиться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. На проект необходим разработчик,который имеет опыт работы на laravel. Т.З. вышлю в личку кандидатуВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно разработать скрипт с последующими доработками в ближайшем будущем. Есть примерное ТЗ. Скрипт для работы со списками доменов их параметрами, не сложные взаимодействия с сервисами. php + mysql взаимодействия с сервисами по API, xml Исполнитель желательно из Киева.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад