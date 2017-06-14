Laravel php

Добрый день. на существующий сайт добавить страницы: -Ремонт Эпл техники(Imac, ipad, iphone). -Ремонт бесперебойников -Доставка новой почтой и работа с регионами. -Наша команда с описанием кто чем занимается 6человек Страницы по примеру предыдущих http://lomaster.ck.ua Содержание краткое описание, варианты ремонта(посмотреть какие есть ...
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Добрый день. На проект необходим разработчик,который имеет опыт работы на laravel. Т.З. вышлю в личку кандидату
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