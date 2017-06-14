Оптимизировать Pagespeed

Проект: купоны и промокоды фреймворк Codeigniter 3 Домен: kodobi.ru Полный список задач - https://docs.google.com/document/d/13hVLnT7SNcx4Ix54yWWgxRX8bNPycrmEIMvsg8Uz74A/edit?usp=sharing Далее будем так же продолжать работать с сайтом, нужно будет подключать фиды и другие правки. Работа через git. Файлы загружаете, диплоем обновляем, если есть не исправности решаем. О ...