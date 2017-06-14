Докрутить плагин для WP (Yoast SEO)

$35
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Требуется докрутить плагин для WP (Yoast SEO), всего 20 страниц:

- заполнить правильные ключевики в нужных полях

- при необходимости, дополнить ключевиками текст страницы или добавить картинку и тп (текст и ключевики есть).

Цели:

1. Все индикаторы Yoast SEO должны быть зеленого цвета .

2. Проверить правильность всех настроек в уже "зеленых" страницах.

3. Проверить общую правильность архитектуры сайта с точки зрения SEO.

7 лет назад
trav-ser
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад