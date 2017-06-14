Доработки сайта на Modx

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Сайт e-skills_kz В прикрепленном файле есть список доработок по сайту на движке Modx. Ознакомьтесь. Прошу писать стоимость и сроки выполнения задания. Без этих условий отклики удаляю сразу. В скайп добавляйтесь с сообщением: Название проекта, стоимость и сроки   projects.jnetwork

MODX
7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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