Проект на Meteor js

Нужно защитить от ботов лендинг albatros.rent. С него "сыпятся" заявки неизвестного происхождения, явно спам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать проект по аналогу, точную копию по функционалу
Проект работает на meteor js, соответственно и реализация должна быть на meteor js
За аналогом обращайтесь в ЛС
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