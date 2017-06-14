Требуется сделать онлайн-конструктор блюда на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Требуется на сайт сделать конструктор для следующих категорий:

1. Пицца - нужна возможность добавить дополнительные ингридиенты - сыр, куриное филе и т д

2. Паста - нужна возможность выбора типа лапши

3. Воки - нужна возможность выбора гарнира

Срок 1 день.

Сайт zolotoygvozd.ru. Сделан на Wordpress, использован WooCommerce. На картинке макет.

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexandr-synteam
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
После несостоявшегося сотрудничества уговорил на новую работу, которую пообещал сделать бесплатно, чтобы реабилитироваться. Снова пропал, работа не сделана. Так не делается, Саша, это край. Погуглив, нашел аналогичные отзывы на других сервисах. Все понятно, в общем.
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