Анонимный личный кабинет на Вордпресс

поменять логотип поставить фавикон поменять контактные данные поставить фотографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно на Вордпресс создать личный кабинет для клиентов. Для использования клиентом кабинета не нужна регистрация.
Открывается страница для ввода текста и кнопка "Отправить". Для
идентификации клиента присваивается автоматически ник (цифры или другая
аббревиатура). И нужна функция, которую клиент может сам настроить –
оповещать об ответе или нет Вконтакте или на электронную почту.
В админке должны храниться все переписки с возможностью удаления. Сам
анонимный чат не могут видеть другие посетители сайта и присоединиться к
общению не может третье лицо.
Пишите цены и сроки.
Рад предложениям.
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