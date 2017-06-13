Анонимный личный кабинет на Вордпресс

Здравствуйте!

Нужно на Вордпресс создать личный кабинет для клиентов. Для использования клиентом кабинета не нужна регистрация.

Открывается страница для ввода текста и кнопка "Отправить". Для

идентификации клиента присваивается автоматически ник (цифры или другая

аббревиатура). И нужна функция, которую клиент может сам настроить –

оповещать об ответе или нет Вконтакте или на электронную почту.

В админке должны храниться все переписки с возможностью удаления. Сам

анонимный чат не могут видеть другие посетители сайта и присоединиться к

общению не может третье лицо.

Пишите цены и сроки.

Рад предложениям.