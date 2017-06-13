Необходимо настроить премиум тему Wordpress
Перенести prestashop 1.6 с локального openserver на хостинг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести prestashop 1.6 с локального openserver на хостинг.
У меня не получается все время выдает ошибку 500.
Перенести и научить меня.
От вас сроки выполнения. Стоимость.
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