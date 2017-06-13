Перенести prestashop 1.6 с локального openserver на хостинг.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Перенести prestashop 1.6 с локального openserver на хостинг.

У меня не получается все время выдает ошибку 500.

Перенести и научить меня.

От вас сроки выполнения. Стоимость.

Prestashop
7 лет назад
well-men
Иван 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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