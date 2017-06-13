Frontend-разработчик (JavaScript)

Необходимо настроить премиум тему Wordpress
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Доброго времени суток.
Ищем удаленного сотрудника на должность Frontend-разработчика (JavaScript). Предпочтение отдаем "одиночкам" (не студиям). Наша компания работает более 7 лет на рынке B2B, IT-решений в сфере интернет развлечений (преимущественно игровые и игорные разработки).
*важно: требуется именно фронтенд-разработчик, не верстальщик!
Условия работы, порядок оплаты, примеры продуктов и того с чем придется работать, технические задания и тестовые задания будут обсуждаться индивидуально с каждым претендентом. Просьба связываться через внутреннюю систему сообщений данной площадки.
Требования и описание вакансии "в 2х словах":
Основные задачи и обязанности:
- Разработка клиентской части проектов компании (игры и развлекательные приложения, приложения для социальных сетей и/или мобильных платформ, сопутствующие бизнес-приложения, административные и CRM модули, прочие frontend -разработки).
- Работа в команде, индивидуальные проекты, работа с чужим кодом (крайне редко).
- Front-End: HTML5, CSS3, JS; GameDev: JS, HTML5.
- Опыт работы в аналогичном направлении от 1 года
- Front-End: Angular, CoffeeScript, Sass, Jade; GameDev: CoffeeScript, TypeScript
- Опыт разработки в canvas (2d и webgl)
- git, WebSocket, система сборки кода (gulp или grunt или что-то другое), желательно знание node.js, npm, bower
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