Нужно обновить и восстановить работу сайта обоев (DLE 8)

Есть сильно кастомизированный сайт обоев на ДЛЕ 8 версии.

На данный момент на самом сайте не работает капча и почему то ошибка при добавлении обоев пользователями.

Нужно перенести на новый ДЛЕ (11 версии) кастомизацию, вернуть работоспособность скрипта в целом.