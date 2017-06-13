Требуется внести доработки в JS слайдер.
Нужно обновить и восстановить работу сайта обоев (DLE 8)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сильно кастомизированный сайт обоев на ДЛЕ 8 версии.
На данный момент на самом сайте не работает капча и почему то ошибка при добавлении обоев пользователями.
Нужно перенести на новый ДЛЕ (11 версии) кастомизацию, вернуть работоспособность скрипта в целом.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имитация поведенческих факторов (прокрутка, переходы по страницам, движения мышью, клики) смена юзерагента 1 ip 1 заход (рандомно из списка прокси) заход через виртуальный браузер ( постоянная смена браузера и его отпечатка)Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Разработка функционала в соответствии с тз. Все что написано предполагается делать не нужно. Без предоплаты, оплата поэтапно. Бюджет 12 000 рублей. Срок до 19 июня.Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать модуль онлайн оплаты через Сбербанк для мобильного приложения. Модуль должен иметь возможность сохранять платежные данные клиента для последующей оплаты заказов в один клик. Сейчас необходимо для приложения на Андроид, в ближайшем будущем для ...Закрыт6 лет назад
Донор: kvartiranasutki. by Нужно спарсить все объекты с категориями, фильтром (фильтр: однокомнатные, двухкомнатные и т.д.), заглавие, описание, (title, description) фото, цена, адрес, контакты. Объект будет добавляться не в записи (wordpress), а через установленный плагин (Lava Directory Manager) Файл, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
на странице http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact заменить все слова (английские) на чешский. Так же в главной станице заменить пункт меню 0 items и ему дочерние на чешский 0 item(sВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Честно нам нужен бюджетный вариант где можно контролировать в ручную без робота. И как это все будет работать Тоже нужно понять. Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это. Соответсвенно нужны 1.функции регистрации по номеру телефона. 2. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это. Соответсвенно нужны 1.функции регистрации по номеру телефона. 2. вести код для Просмотра следующей рекламы 3.рейтинг 4.Вывод денег При условии что человек пригласит с помощью ссылки n-количество Людей. и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Задача – написать модуль для Wordpress / WooCommerce. Что входит в работу: 1. Доведение до публикации в Маркетплейсе. 2. Работа с WooCommerce, заказами и способами оплаты. 3. Аккуратное добавление разделов в админку, чтобы при обновлениях ничего не сломалось. 4. Работа ...Закрыт6 лет назад
Необходимо знание 1с вдоль и поперек + настройка мультиязычности. Работать с битрикс/симпла/ворпресс/престашоп. Подробности по запросу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад