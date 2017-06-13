Парсинг сайта для заливки на (CMS Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Донор: kvartiranasutki. by

Нужно спарсить все объекты с категориями, фильтром (фильтр: однокомнатные, двухкомнатные и т.д.), заглавие, описание, (title, description) фото, цена, адрес, контакты.

Объект будет добавляться не в записи (wordpress), а через установленный плагин (Lava Directory Manager) 

Файл, образец структуры выгружаемого файла и необходимые доступы предоставлю.

Парсинг сайтаWordPress
7 лет назад
smichnoff
Сергей 
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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