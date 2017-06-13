Парсинг сайта для заливки на (CMS Wordpress)

Систему делаем типа киви на PHP/MySQL (бэк энд) мини-ТЗ (реально будет разработан протокол прикладного уровня где все подробно описано): 3 сервера с 2 каналами на каждом должны распределять меж собой нагрузку. 3 сервера будут админиться 3мя разными админами. будет ...
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Донор: kvartiranasutki. by
Нужно спарсить все объекты с категориями, фильтром (фильтр: однокомнатные, двухкомнатные и т.д.), заглавие, описание, (title, description) фото, цена, адрес, контакты.
Объект будет добавляться не в записи (wordpress), а через установленный плагин (Lava Directory Manager)
Файл, образец структуры выгружаемого файла и необходимые доступы предоставлю.
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