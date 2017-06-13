Ищем программиста 1с

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Необходимо знание 1с вдоль и поперек + настройка мультиязычности. Работать с битрикс/симпла/ворпресс/престашоп. Подробности по запросу.

7 лет назад
maximaxima
Юля 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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