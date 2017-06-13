Ищем программиста 1с

Систему делаем типа киви на PHP/MySQL (бэк энд) мини-ТЗ (реально будет разработан протокол прикладного уровня где все подробно описано): 3 сервера с 2 каналами на каждом должны распределять меж собой нагрузку. 3 сервера будут админиться 3мя разными админами. будет ...
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Необходимо знание 1с вдоль и поперек + настройка мультиязычности. Работать с битрикс/симпла/ворпресс/престашоп. Подробности по запросу.
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