Python script для суммирование значений в колонках для csv

Мне нужен специалист который бы: 1. Объединил несколько файлов в один. 2. Суммировал значния колонок из сколькольких файлов в одну колонку. 3. При этом, нужно учесть время – из 15 минутных временных интервалов, необходимо склеить время в одни сутки. 4. В некоторых случаях нужно учитывать индекс при суммировании, который имеет 9ть значений. То есть, суммировать на каждый индекс и делить на сутки.